Gakpo: ’Had zonder Malen en Bergwijn beter gemoeten’

„Zij zijn twee sleutelspelers binnen het team”, zegt Gakpo, die ook meekreeg wat Mark van Bommel constateerde. Dat het voor jonge spelers, zoals de international van Jong Oranje, eenvoudiger wordt door het meespelen van Malen en Bergwijn. „Natuurlijk zijn het goede spelers, wordt het makkelijker voetballen, maar ook zonder die twee hadden wij ons beter moeten verweren. Normaal gesproken moeten we dat beter oppakken. Maar helaas. We kwamen in een fase terecht met zijn allen, waarin we elke wedstrijd wel volle bak gaven, maar het er telkens niet in zat. Nu kijken we weer met een frisse blik naar Heerenveen, willen we weer in een goede flow komen en goed presteren in Europa (op bezoek bij Sporting donderdag, red.) om de volgende ronde te halen.”

Er keren wel precies twee aanvallers terug, die Gakpo kind van de rekening zouden kunnen maken. Iedereen in Eindhoven blij, behalve Gakpo? Lachend: „Dat is aan de trainer, wat hij gaat doen. Een politiek antwoord, maar wel de waarheid.”