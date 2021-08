Rafael van der Vaart nieuwe assistent Peter Hyballa bij Esbjerg fB

De bedoeling is dat de voormalig Oranje-international mee gaat helpen in het ontwikkelen en verbeteren van spelers, zowel op als buiten het veld. Van der Vaart sloot zijn voetbalcarrière eerder ook af bij Esbjerg fB.

„We zijn heel blij dat Rafa terugkeert bij ons, nadat hij zijn illustere carrière hier eerder al had afgesloten. Hij zal waardevolle adviezen aan spelers en staf gaan geven, om de alles rond te club te professionaliseren”, laat de clubleiding weten.

Ook Van der Vaart heeft er zin in. „Ik leef nu al een paar jaar in de stad met mijn familie en voel me verbonden met de stad en Esbjerg fB. Maar bovenal ben ik een voetbaldier. Dus is het voor mij een logische nieuwe stap om betrokken te zijn bij de club en ze naar een hoger niveau te brengen. Ik ben enthousiast en dankbaar voor deze kans.”

Zoon Damian tekende in mei een contract bij de club en speelt in het O17-team.