Steven Berghuis: ’Het is niet zoals vorig jaar’

Ajax verspeelde bijna een voorsprong van 3-0 (3-2) en kwam goed weg toen Henk Veerman net buitenspel stond toen hij de 3-3 leek te maken. Diep in blessuretijd maakte Davy Klaassen het vierde doelpunt van Ajax. „We mogen in het laatste kwartier gewoon niet in de problemen meer komen”, zei Berghuis, die de eerste twee treffers van Ajax voorbereidde.

„We moeten het samen doen en elkaar helpen, maar je ziet gewoon dat we met vijf of zes nieuwe spelers op het veld staan. Het is nog niet zoals vorig jaar, toen alleen Remko Pasveer en ik nieuw waren. Maar we mogen meer van elkaar eisen. In de eerste helft verspeelden we soms ballen die we niet mogen verspelen. Als je die goed speelt, kan je 0-3 en 0-4 maken. Dat moet wel de norm en de eis worden.”

’Geen ploeg in vorm’

Ook Daley Blind zag Ajax na de 3-1 veel defensieve fouten maken. „We zijn geen ploeg in vorm”, zei hij. „Maar juist dan moet je bij de basis blijven en alle afspraken goed nakomen. Dat hebben we na die 3-1 niet gedaan. Dat ga ik nu niet uitgebreid bespreken hier, maar dat zal zondag wel met de trainer erbij gebeuren. Hij zal dat met beelden laten zien. We moeten na die 3-1 niet in paniek raken. Ik ben wel blij dat we hebben gewonnen.”