Bevestiging: Audi samen met Sauber in Formule 1

Tijdens een eerdere persconferentie, twee maanden geleden, werd nog niet gerept over de samenwerking met Sauber, wat overigens al een publiek geheim was. In vergelijking met de huidige motoren verdwijnt vanaf 2026 het complexe onderdeel MGU-H en worden de motoren goedkoper. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van honderd procent duurzame brandstof. De elektrische aandrijving van de motor zal ongeveer net zoveel vermogen hebben als de verbrandingsmotor.

Sauber gaat nu in de Formule 1 nog door het leven als Alfa Romeo, dat na 2023 afhaakt als titelsponsor. Audi is van plan om een aandeel te nemen in de Sauber Group en staat met dat team aan de start in 2026. De motor wordt ontwikkeld in het Duitse Neuburg, de auto in de Sauber-fabriek in het Zwitserse Hinwil. Meer dan 120 mensen werken al aan het project. Sauber blijft tot 2026 nog met Ferrari-motoren rijden.

Stefano Domenicali is blij met de samenwerking tussen Audi en Sauber. Ⓒ ANP/HH

„Het is geweldig nieuws om te horen dat Audi een samenwerking aangaat met Sauber voor hun intrede in de Formule 1 in 2026. De combinatie van die twee namen is een zeer opwindend vooruitzicht voor onze sport”, stelt Formule 1-president Stefano Domenicali. „Het benadrukt het sterke momentum dat de Formule 1 heeft en het geloof in onze strategie om verder te groeien en de sport te verbeteren, terwijl we onze duurzaamheidsplannen realiseren om in 2030 klimaatneutraal te zijn en met geavanceerde duurzame brandstoffen in de auto’s te werken vanaf 2026. We kijken uit naar hun vooruitgang in de komende jaren en naar de auto op de startgrid voor de eerste race van het team.”