Eigenaar Chicago Cubs wil Chelsea overnemen

De Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovich heeft gezegd de club te willen verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Nog meer dan twintig andere partijen zijn geïnteresseerd in het overnemen van de meest recente winnaar van de Champions League en het WK voor clubs, onder wie de Zwitser Hansjörg Wyss en de Amerikaan Josh Harris.

World Series

De familie Ricketts won met de Chicago Cubs in 2016 voor het eerst in meer dan eeuw de World Series. De laatste jaren gaat het wat minder goed. „Als jarenlange uitbaters van een professionele sportclub begrijpen wij het belang van investeren voor succes op het veld, met respect voor de tradities van de club, de fans en de gemeenschap”, aldus de familie over de interesse in Chelsea.

Chelsea krijgt steeds meer last van Britse sancties omdat de club nog in handen is van Abramovich. Zo mag de club uit Londen geen merchandise en toegangskaarten meer verkopen en moet Chelsea zich aan tal van beperkingen wat betreft uitgaven houden. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk.