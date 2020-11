Nieuwe corona-explosie treft Ajax

Het ziet ernaar uit dat trainer Erik ten Hag in Denemarken geen beroep kan doen op aantal basisspelers. Dusan Tadic, Davy Klaassen, André Onana, Maarten Stekelenburg en Ryan Gravenberch stapten niet in het vliegtuig. Hun namen staan niet bij de wedstrijdselectie, dus het is aannemelijk dat zij de spelers van het eerste elftal zijn die positief hebben getest op Covid-19.

Omdat er wordt getwijfeld aan de juistheid van de PCR-test, is er maandag in allerijl nog een nieuwe test uitgevoerd. De uitslag daarvan is binnen 24 uur bekend. Als spelers die maandag positief waren toch negatief blijken te zijn, worden zij dinsdag alsnog ingevlogen.

Doelman André Onana behoort naar alle waarschijnlijkheid tot de positieve coronagevallen. Ⓒ AFP

Ajax doet in verband met de privacywetgeving nooit uitspraken over positieve coronagevallen. Als uit de nieuwe tests blijkt dat de spelers toch negatief zijn, hoopt Ajax die spelers dinsdag te kunnen laten aansluiten. Mits de UEFA dat toestaat.