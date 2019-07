Van Vleuten grijpt de macht in Giro Rosa

De nummer twee Lucinda Brand kwam binnen op een achterstand van meer dan twee minuten. Ze won de sprint van een eerste achtervolgende groep voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Van Vleuten, die vorig jaar de eindzege pakte in de Ronde van Italië voor vrouwen, greep ook de roze leiderstrui.

Eigenlijk zou de rit finishen op de Passo di Gavia, maar de beklimming van de mythische bergpas was niet mogelijk en werd geschrapt. De 87 kilometer lange rit, waarin Niewiadoma in het roze was vertrokken, was een lange aanloop naar de beklimming van de Torri de Fraele.

De 36-jarige Van Vleuten was in goeden doen dinsdag. Ze nam telkens het initiatief en op een kleine 10 kilometer van de top reed ze weg uit het peloton. In korte tijd pakte ze een voorsprong, reed ze virtueel in het roze en dat gaf de Wageningse wereldkampioene tijdrijden niet meer weg.