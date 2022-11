Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: Van het beeld van integere hervormer is bij Gianni Infantino niet veel meer over

Door Jeroen Kapteijns

FIFA-voorzitter Gianni Infantino gooit voorafgaand aan het WK al zijn frustraties eruit en beschuldigt Europese landen van ’puur racisme’. Ⓒ FOTO ANP/HH

DOHA - Wat zegt het over Gianni Infantino, de zich steeds meer als een zonnekoning profilerende FIFA-president, dat hij zich geroepen voelde om een dag voor aanvang van het toch al zo door controverses gekenmerkte WK 2022 in Qatar de lont nog wat dieper in het kruitvat te steken met een frontale aanval op de criticasters van het toernooi? In een litanie van dik een uur, gelardeerd met theatrale gebaren en gekwelde zuchten, beschuldigde Infantino als verdediger door dik en dun van gastland Qatar de kritische Europese landen van „een dubbele moraal” en „puur racisme.”