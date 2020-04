Totale metamorfose spelersgroep FC Twente

FC Twente heeft het financieel heel lastig door de coronacrisis. De club die financieel van zo ver is teruggekomen de afgelopen jaren had de zaakjes redelijk op orde en leek quitte te gaan draaien dit seizoen, tot de pandemie roet in het eten gooide. FC Twente is eigenaar van de Grolsch Veste en haalt veel inkomsten uit de verhuur van ruimtes in het stadion, zo’n 1200 activiteiten per jaar, en de horeca op wedstrijddagen. Het stilvallen van beide inkomstenbronnen is nu al een miljoenenstrop.

Als er ook komend seizoen zonder publiek gespeeld zou moeten worden, is de ramp niet te overzien voor FC Twente, dat nog altijd wankel op de benen staat. „We hebben flinke stappen te zetten en zullen terug moeten in kosten willen wij coronaproof worden”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan, die al eerder heeft aangekondigd een loonoffer te zullen vragen van personeel en spelers.

"Leegloop biedt kansen in coronacrisis"

De leegloop in de selectie biedt wel kansen in de coronacrisis, omdat FC Twente voor komend seizoen de salariskosten kan terugschroeven zonder in onderhandeling te hoeven met spelers. Waar in het tijdperk Van Leeuwen nog spelers voor circa 400.000 euro op de loonlijst zijn komen te staan, zal dat in de nieuwe werkelijkheid begrensd worden tot maximaal 200.000 euro.