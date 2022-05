Organisatie zet in op nieuwe datum, onzeker of vergunning rondkomt Eerste Glory Rivals-event op losse schroeven

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Tavares is opnieuw de dupe Ⓒ Pro Shots

Het eerste Glory Rivals-evenement, dat op zaterdag 21 mei zou plaatsvinden, gaat mogelijk niet door. Vanwege problemen tussen de leiding van de Lotto Arena en de lokale promotor Antwerpen Fighting kan het evenement sowieso niet meer in de Antwerpse hal plaatsvinden. Inmiddels is een vervangende zaal gevonden in een andere Belgische plaats, maar is het nog onzeker of de betreffende gemeente wel een vergunning wil verlenen. Dat zal na het weekeinde blijken.