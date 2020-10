Geen tijd om te verslappen voor Kelderman en Kruijswijk

Steven Kruijswijk weet dat hij in de vijfde rit niet mag verslappen. „Dat is net als de rit naar de Etna een dag dat je er bij moet zitten.” Ⓒ ANP/HH

VILLAFRANCA - Met de oversteek van Sicilië naar het vaste land van Italië is het eerste lastige hoofdstuk van deze Giro d’Italia naar tevredenheid afgesloten door Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk. Dat betekent overigens niet dat de nummers 4 en 10 van het algemeen klassement achterover kunnen leunen, want in de vijfde etappe ligt er wederom gevaar op de loer. „Dat is net als de rit naar de Etna een dag dat je er bij moet zitten”, weet Kruijswijk.