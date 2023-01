Van der Poel aast op ’ander Monument’ én uitrijden Tour: ’Tijd dat ik Parijs haal’

Vanuit het Spaanse Denia – waar Van der Poel op stage is met Alpecin-Deceuninck – sprak de Nederlander woensdagnamiddag de pers toe. Als tweevoudige winnaar staat Van der Poel op 2 april uiteraard weer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. „Ik zeg geen nee tegen een derde Ronde van Vlaanderen, maar een ander Monument mag ook wel eens”, geeft MvdP toe.

„Parijs-Roubaix of Milaan-Sanremo zou ik ook heel graag eens winnen.” De Nederlander zei verder geen verrassend programma in petto te hebben. „Eerst de Italiaanse koersen, dan het Belgische voorjaar en vervolgens na een hoogtestage de Ronde van Zwitserland en de Tour. Dat is ongeveer hetzelfde traject als twee jaar geleden.”

De Tour

Na het voorjaar trekt Van der Poel dus ook opnieuw naar de Tour de France. „Het wordt vooral tijd dat ik eens Parijs haal. Dat moet toch eens lukken. Dat ging al twee jaar niet door omstandigheden. Vorig jaar was ik veel te vermoeid na de Giro, het jaar daarvoor zat ik met de Olympische Spelen in mijn hoofd. De groene trui is geen doel, dat interesseert me voorlopig weinig.”

En in augustus is er natuurlijk het WK in Schotland. „Glasgow heb ik ook aangestipt. Het is een parcours dat me normaal moet liggen. Ik stond daar trouwens al eens op het podium (tweede op het EK in 2018, red.). Het WK is altijd een doel en dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Rugproblemen

Eerst wacht voor Van der Poel nog het WK veldrijden, hoewel hij nog steeds hinder ondervindt van een blessure aan de rug. „Ik weet zelf niet goed waar dit vandaan komt”, vervolgt Van der Poel bij Sporza. „We werken er hard aan. Sommige periodes gaat het beter, dan weer slechter. Het is een beetje frustrerend. Maar naast de fiets heb ik geen pijn, dan is dan wel een goed teken.”

Ten dele zou het aan het crossen kunnen liggen, denkt de renner. „Het crossen is heel belastend en er zijn wel meer jongens die last hebben van de rug. Als ik op de weg rijd heb ik ook nauwelijks hinder, het is ook een andere blessure dan die ik vorig jaar had. Maar in het verleden heb ik ook vaak veel in het veld gereden en dat ging wel goed. Dus dat alleen kan het niet zijn. Misschien speelt mee dat ik nu in een korte periode veel gereden heb. We doen er alles aan en het doel is toch om weer voluit te kunnen crossen.”

Bron: Het Nieuwsblad/Sporza