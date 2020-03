Jürgen Klopp vindt onverwachte nederlaag Liverpool geen ramp

„Vanaf nu kunnen we weer vrij uit voetballen”, aldus de trainer na de 3-0 nederlaag. „We hoeven er nu niet meer steeds mee bezig te zijn om een record te verdedigen of te halen.”

Met de nederlaag kwam er een einde aan 44 wedstrijden in de Premier League zonder verliespartij. Dit seizoen won Liverpool 18 wedstrijden op rij. Een record dat de club deelt met Manchester City. Bij een zege op Watford had Liverpool een nieuw record gevestigd. Klopp zegt deze statistieken echter niet veel. „Omdat ik niet denk dat je records kunt verbreken omdat je records wilt verbreken”, zei hij. „Je breekt records omdat je 100 procent gefocust bent op elke stap die je moet zetten.” Volgens Klopp deed zijn ploeg tegen Watford echter niet wat het had moeten doen. „Natuurlijk willen we niet verliezen, zeker niet na al die overwinningen, maar dit is zeker geen ramp.”