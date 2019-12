Guardiola steekt loftrompet over Aguero

„Dat is bijna onmogelijk, want Sergio is onvervangbaar”, aldus de Spaanse manager van de regerend kampioen van de Premier League. De Argentijn Aguero speelt sinds 2011 voor Manchester City en is clubtopscorer aller tijden met 244 doelpunten. Zijn contract loopt af in 2021.

„Ik heb met heel wat sterspelers gewerkt, maar ik ken niemand die zo bescheiden is als hij. Hij aanvaardt zonder tegenspraak mijn beslissingen, ook als ze niet gunstig zijn voor hem. Dat zie je niet vaak bij de grote voetballers.”

Guardiola heeft nog niet echt met de 31-jarige Agüero gesproken over zijn toekomst. „Ik hoop stilletjes dat hij blijft, maar veel zal afhangen van zijn fysieke gesteldheid en uiteraard zijn eigen wensen.” Aguero, dit seizoen tot dusver goed voor dertien treffers, is hersteld van een dijbeenblessure en beschikbaar voor het uitduel vrijdagavond met Wolverhampton Wanderers.