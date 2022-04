Premium Het beste van De Telegraaf

Titel raakt uit zicht Opnieuw vraagtekens bij keuzes PSV-trainer Roger Schmidt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

ENSCHEDE - De kans dat Roger Schmidt met de titel vertrekt bij PSV en zijn opvolger Ruud van Nistelrooy een groepsfaseticket voor de Champions League kan bezorgen, is drastisch geslonken na een 3-3 gelijkspel op bezoek bij FC Twente. De nummer 2 van de Eredivisie werd in het eerste halfuur helemaal aan gort gespeeld door een ontketend FC Twente en keek na 25 minuten tegen een 3-0 achterstand aan. Na een inhaalrace pakte PSV door een treffer in blessuretijd van Olivier Boscagli alsnog een punt, maar de achterstand op koploper Ajax is wel opgelopen tot vier punten. „In onze positie is dit niet genoeg”, besefte Schmidt.