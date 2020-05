Djokovic is wachten zat en regelt eigen toernooi

De ’Adria Tour’ gaat van 13 juni tot 5 juli langs Bosnië, Kroatië, Montenegro en Servië. De Oostenrijker Dominic Thiem en de Bulgaar Grigor Dimitrov doen al mee, net als Djokovic zelf natuurlijk.

Het officiële tennisseizoen wordt niet eerder dan 31 juli hervat. De landen in de Balkan zijn relatief licht getroffen door het coronavirus, met zo’n 500 doden op 22 miljoen inwoners. Djokovic weet nog niet of er publiek welkom is bij de wedstrijden van de ’Adria Tour’.