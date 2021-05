Tweede titel voor Ranomi Kromowidjojo op het EK zwemmen

Premium Sport

Roeiers dubbelvier geven brutale Italianen draai om de oren in Luzern

De mannen van de dubbelvier, het paradepaardje van de Nederlandse roeivloot, hebben er in Zwitserland tijdens de tweede wereldbeker van het jaar geen misverstand over laten bestaan wie in Tokio de grote favoriet is voor de olympische titel. De getergde Oranje-scullers namen op de Rotsee ondubbelzinn...