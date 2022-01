Suzanne Schulting in olympische topvorm op ramkoers

Premium Schaatsen

Opgetogen Jutta Leerdam: ‘Ik krijg iedere dag een cadeautje’

Er zijn strenge coronamaatregelen, er is oplopende spanning en het is koud. Maar in Peking loopt dezer dagen in ieder geval één sporter rond die het bijzonder naar haar zin heeft. Haar naam is Jutta Leerdam, ze is medaillekandidate bij het langebaanschaatsen en krijgt elke dag een cadeautje.