Bommetje in snooker: bedreigingen en matchfixing onder Chinese spelers

Bingtao schreef vorig seizoen de prestigieuze Masters op zijn naam en is de huidige nummer 16 van de wereld. Hij stond ingepland om maandag de English Open te spelen, maar snookerbond WPBSA maakte maandag bekend dat de Chinees geschorst is.

„Deze beslissing maakt deel uit van een lopend onderzoek naar beschuldigingen van de manipulatie van de resultaten van wedstrijden voor gokdoeleinden”, klinkt het. Lees: voor matchfixing. „De schorsing blijft geldig zolang het onderzoek loopt.”

Vage aanklacht

Eerder werden ook al Lu Ning, Li Hang, Zhao Jianbo, Bai Langning en Chang Bingyu om dezelfde reden geschorst, terwijl Liang Wenbo eind oktober al tegen een schorsing aanliep na een vage aanklacht wegens huiselijk geweld en „slecht gedrag.” Ook dit blijkt nu in het kader van het lopende onderzoek naar matchfixing te zijn.

Voor alle spelers zou het draaien om het vervalsen van een uitslag omtrent één partij. Bij Chang Bingyu zou dat gaan om de wedstrijd tegen Jamie Jones op de British Open in september (4-1 nederlaag). De 20-jarige Chinees werd naar eigen zeggen echter bedreigd.

Bedreigend telefoontje

„Op de ochtend van die wedstrijd kreeg ik een bedreigende telefoon van Liang Wenbo”, aldus Chang op sociale media. „Hij zei me dat hij had ingezet op mijn wedstrijd en ik werd bang dat hij had gegokt met veel geld. Als ik niet akkoord ging, zou hij voor problemen zorgen voor mij. Ik had dus geen andere keuze, ik had enorm veel angst. Dan nog is het mijn fout en ik zal meewerken aan het onderzoek. Mijn straf zal ik aanvaarden. Maar ik was echt bang en kreeg er ook geen geld voor.”

Chang zei ook dat hij Wenbo hem bedreigde voor aanvang van het onderzoek, met de boodschap dat hij zijn mond moest houden. „De dag voor alles begon, kwam er een vriend van Liang langs bij mij thuis. Ik moest in zijn wagen stappen en kreeg Liang aan de lijn. Hij vertelde mij dat ik moest liegen of dat er anders problemen van zouden komen.”

