Ajax moet wachten na magere zege PSV met drie(!) afgekeurde goals

Door de overwinning van PSV wordt Ajax dit weekeinde sowieso niet officieel kampioen. Bij puntenverlies van de Eindhovense rivaal hadden de Amsterdammers zondag bij een zege op AZ de 35e landstitel gepakt.

Willy van der Kuijlen

‘Skiete Willy, Skiete Willy!’, daalde meermaals neer vanaf de tribunes, waar de duizenden PSV-supporters weer lieten voelen wat voetbal nog zoveel mooier maakt. De beleving eromheen. Van der Kuijlen werd ’s middags voor een laatste keer geëerd op het veld van het Philips Stadion, om daar voor een laatste keer uit te vertrekken. Honderden fans hadden zich bij de stadionpoort verzameld om Mister PSV nog eenmaal indrukwekkend te groeten.

Voor het duel werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Mister PSV Willy van der Kuijlen. Ⓒ BSR Agency

In de avond betraden spelers van PSV het veld met een shirt met nummer elf, zijn oude rugnummer. Op de tweede ring van het stadion stond in zwart/wit levensgroot Skiete Willy te lezen, in minuut elf ontstaken supporters vuurwerk buiten het stadion, erbinnen klonk groot applaus voor Van der Kuijlen.

Cody Gakpo

Cody Gakpo leek Van der Kuijlen na een kwartier geweldig te eren, met een fenomenale volley, maar deze spatte uiteen op de lat. De aanhang van PSV sloeg kort daarop de schrik om het lijf, toen Mario Götze terugspeelde op Yvon Mvogo, maar de goalie uitgleed. Op de grond loste hij het met een kopballetje nog op.

Het was het enige gevaar van FC Groningen in de eerste helft, dat Gabriel Gudmundsson halverwege kwijtraakte. De Zweedse linkervleugelverdediger verstapte zich en moest de strijd staken. Eran Zahavi schoot kort daarop over, na terugleggen van Donyell Malen. Diezelfde Malen werkte zich in minuut 38 door de Groningse defensie. Zijn voorzet werd gemist door Denzel Dumfries, geraakt door Ibrahim Sangaré, maar de Ivoriaan bevestigde waarom hij zo weinig scoort.

Eran Zahavi zet PSV vanaf elf meter op 1-0. Ⓒ HH/ANP

Eran Zahavi

Het bleef 0-0 bij rust en PSV-trainer Roger Schmidt haalde Nick Viergever naar de kant, om Olivier Boscagli weer centraal achterin te kunnen zetten. Hij speelde zijn minste wedstrijd tot nu toe van zijn vijf als middenvelder. Pablo Rosario verving Viergever. Vier minuten na rust dribbelde Mo El Hankouri door de PSV-defensie, legde hij terug op Ahmed El Messaoudi, maar hij knalde op de paal. Het was zo’n beetje de enige kans voor FC Groningen.

Eran Zahavi leek na een klein uur de 1-0 te maken, zijn eerste voor PSV-publiek, maar de goal werd later terecht afgekeurd omdat de voorzet van Denzel Dumfries de achterlijn duidelijk al was gepasseerd. Zahavi maakte zijn goal alsnog, toen de Eindhovenaren niet veel later een strafschop kregen na minutenlang overleg vanuit Zeist (1-0). Groningen-verdediger Wessel Dammers had een bal met raketsnelheid op de arm gekregen in het strafschopgebied.

Jeroen Manschot keurde drie treffers af. Ⓒ BSR Agency

Gakpo leek het duel niet veel later beslissen, toen hij na snel handelen van Malen werd diep gestuurd. Maar zijn koelbloedige staaltje afwerken werd teruggedraaid door de VAR: buitenspel. Datzelfde lot onderging Malen vier minuten voor tijd, al was het verschil minimaal na een uitstekende loopactie van de international. Zo bleef het slechts 1-0, al kopte FC Groningen-doelman Padt diep in blessuretijd nog bijna de gelijkmaker binnen.