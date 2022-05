ADO is nog één ronde verwijderd van Eredivisie

FC Eindhoven eindigde de reguliere competitie als derde, maar eigenlijk had op sportieve gronden ADO op die plek horen te staan. De Hagenaars, die zes punten in mindering kregen door financiële issues, werden met die puntenstraf toch nog vierde en doen het goed in de play-offs. Na de eliminatie van NAC Breda moest ook de tweede Brabantse tegenstander eraan geloven in het met 4200 toeschouwers uitverkochte Jan Louwers Stadion.

Powerplay

ADO Den Haag is een tegenstander die FC Eindhoven niet goed ligt. In de reguliere competitie verloor de ploeg van Rob Penders ook al met 4-2 en speelde in eigen huis met 1-1 gelijk. Afgelopen dinsdag lieten de Brabanders in de beginfase en na rust zien voetballend ADO de baas te kunnen, maar veel moeite te hebben met de powerplay van het fysiek sterke ADO.

Met scheidsrechter Bas Nijhuis als leidsman was de ideale voorwaarde aanwezig voor ADO om er in Eindhoven een fysieke wedstrijd met veel duels op het randje van te maken. Het verzorgd voetballende FC Eindhoven domineerde in het eerste kwartier de wedstrijd, zette ADO onder druk en kreeg een goede kopkans via Valentino Vermeulen, maar de eerste de beste doelkans voor de Hagenaars lag erin.

En wie anders dan Verheydt tekende voor die goal? De fysiek sterke spits, die in Den Haag indruk had gemaakt met een knappe kopgoal van grote afstand, was nu het eindstation van een snelle counter, nadat FC Eindhoven te veel risico had genomen en de bal had verloren op het middenveld. Verheydt kan in zijn beste seizoen ooit bogen op geweldige statistieken met 36 goals in 41 wedstrijden. Voor de kleerkast op voetbalschoenen lonkt een mooi buitenlands avontuur, maar de ADO-aanhang hoopt de favoriet te behouden en liet ’Thomas moet blijven’ horen in Eindhoven.

In een zetel

Een afmaker als Verheydt ontbrak eraan bij FC Eindhoven, dat verzorgd en technisch voetbal op de mat legde, maar niet doortastend genoeg was richting het vijandelijke doel. Het veldoverwicht werd voor rust niet uitgedrukt in veel kansen, terwijl slordigheden achterin ADO in een zetel plaatsten. Met een schlemielige eigen goal (een terugkopbal, die door de benen van doelman Nigel Bertrams erin rolde) tekende Collin Seedorf voor de tweede Haagse treffer: 0-2. Daarmee was de strijd na 26 minuten al beslist.

Na rust probeerde FC Eindhoven in ieder geval de hatelijke nul van het scorebord weg te werken en Jort van der Sande, komend seizoen spelend voor NAC Breda, en Jasper Dahlhaus, voor wie veel interesse bestaat uit de Eredivisie, waren nog dichtbij een treffer. Heel lastig kreeg doelman Hugo Wentges, die afgelopen dinsdag nog ontbrak door ziekte en toen vervangen werd door Alessandro Damen, het niet meer, al werd hij in de slotfase nog wel geklopt door Mawouna Amevor. De beste Haagse aanvallende actie van de tweede helft kwam op naam van Sem Steijn. De volgend seizoen voor FC Twente spelende middenvelder teisterde de paal met een vlammend schot.

Flinke aderlatingen

Door de dubbele nederlaag voegt FC Eindhoven, dat al sinds 1977 in de Eerste Divisie actief was, minimaal één seizoen toe aan de recordreeks van ploeg die het langst wacht op promotie naar het hoogste niveau en brengt die serie op minimaal 46 jaar. Het zal voor trainer Penders niet meevallen de knappe prestaties komend seizoen te evenaren. Niet alleen heeft de Keuken Kampioen Divisie er met PEC Zwolle en Willem II twee kapitaalkrachtige clubs bijgekregen, mogelijk voegt ook Heracles Almelo zich nog bij dit gezelschap. Dat levert in combinatie met clubs als NAC Breda, Roda JC, De Graafschap en VVV-Venlo een zware bezetting op. Bovendien volgen er flinke aderlatingen. Behalve Van de Sande zal sowieso ook topscorer Joey Sleegers vertrekken. De Helmonder, die 24 keer in veertig duels scoorde, geniet de belangstelling van vele clubs en overwoog alleen een nieuw contract bij FC Eindhoven te tekenen als de Blauw-Witten zouden promoveren.

Die kans heeft ADO nog wel. Het bereiken van de finale van de play-offs is een mooi succes voor Giovanni Franken, de ongediplomeerde trainer van de Hagenaars die de boetes trotseert om toch op de bank te blijven zitten. Het zag er dit seizoen door alle financiële problemen en de perikelen rond de overname lange tijd somber uit voor ADO, maar het bewogen seizoen kan nog altijd een happy end krijgen. Daarvoor moeten de Hagenaars nog één horde nemen.

