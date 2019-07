Ziyech grote schlemiel bij Afrika Cup-debacle Marokko

De beslissing viel via strafschoppen (4-1 in het voordeel van Benin), nadat er na 120 minuten voetbal 1-1 op het scorebord stond. Dat had Ziyech kunnen voorkomen, door in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd een penalty te benutten. De Ajacied schoot de bal echter op de paal, waardoor een verlenging noodzakelijk werd.

Rode kaart

Benin speelde daarin vanaf de 97e minuut met een man minder, na een rode kaart voor Khaled Adenon. In de 53e minuut was Benin verrassend op voorsprong gekomen door een doelpunt van Moise Adilehou. Een blunder bij het uitverdedigen van Jordan Adeoti stelde Marokko in staat gelijk te maken. Mbark Boussoufa onderschepte de bal, Youssef En-Nesyri rondde vervolgens af.

Bij Marokko stonden naast Ziyech ook Karim El Ahmadi (ex-Feyenoord) en Nordin Amrabat (ex-PSV) in de basis. Noussair Mazraoui (Ajax) viel in de 74e minuut in. Oussama Idrissi (AZ) verscheen in de 88e minuut in het veld. Laatstgenoemde benutte in de penaltyreeks een strafschop, maar zag teamgenoten Sofiane Boufal en Youssef En-Nesyri falen. Ziyech meldde zich na zijn cruciale misser in de penaltyserie niet meer bij de stip.