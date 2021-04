KNVB-directeur reikt schaal gewoon uit aan Cambuur

„Apart dat een trainer zich opwerpt als woordvoerder van de club”, reageert Gudde. „Wat wil hij hiermee bereiken? Ik heb wel mijn verplichtingen als KNVB-directeur.”

Cambuur is vrijdag bij een zege op Helmond Sport officieus zeker van promotie. De eerste twee ploegen mogen naar de Eredivisie. Later deze maand kunnen de Friezen de titel veiligstellen.

De Jong was ruim een jaar geleden woedend toen de KNVB besloot de competitie, die was stilgelegd vanwege het coronavirus, niet meer te hervatten en ook niet te doen aan promotie en degradatie. Cambuur had op dat moment een enorme voorsprong en kon promotie nauwelijks nog ontgaan.

„Dat is beter van niet, ook voor hem”, zei De Jong donderdag over het feit dat Gudde de schaal aan Cambuur moet overhandigen bij een kampioenschap. „Op menselijk gebied bedoel ik dat. Dat moet hij niet doen, dat is niet verstandig. Verder is het een hartstikke nette man.”