Dries Mertens, meer dan ooit God in Napels

Dries Mertens heeft nog net niet de status van Diego Maradona bij Napoli. Ⓒ EPA

NAPELS - God in Napels. Dries Mertens was het al en is het sinds afgelopen zaterdag nog een beetje meer. Met 122 doelpunten staat de Belgische international voortaan in de boeken als clubtopscorer aller tijden van SSC Napoli. Grande Dries. Een mooi nieuw contract is de beloning. Als alles goed gaat, toch.