André Onana keept bij Kameroen eerste wedstrijd sinds schorsing

Onana (25) testte een jaar geleden bij een dopingcontrole positief op furosemide en speelde daardoor op 31 januari zijn laatste wedstrijd voor Ajax (AZ-uit 0-3). Daarna kreeg hij een schorsing van een jaar opgelegd. In hoger beroep werd deze teruggebracht tot negen maanden.

Kameroen en Malawi treffen elkaar in het kader van de WK-kwalificatie. Het land van Onana staat een punt achter op Ivoorkust dat later op de dag in actie komt tegen Mozambique. Dinsdag treffen Kameroen en Ivoorkust elkaar.