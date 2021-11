Pikante clash in Afrika: Haller treft Onana in beslissende WK-strijd

Met Ajax-doelman André Onana onder de lat won Kameroen zaterdag met 0-4 bij Malawi. Vervolgens moest het hopen dat Ivoorkust thuis tegen de nummer laatst in de groep, Mozambique, punten zou verspelen. Dat gebeurde niet. Ivoorkust heeft in de uitwedstrijd tegen Kameroen aan een punt genoeg heeft om groepswinnaar te worden. Daarmee is de eindronde van het WK in Qatar echter nog niet bereikt. De tien groepswinnaars maken in vijf dubbele duels uit welke vijf landen Afrika in Qatar gaan vertegenwoordigen.

Bij Ajax geeft Erik ten Hag de voorkeur aan Remko Pasveer toen Onana terugkeerde van zijn dopingschorsing, maar in de nationale ploeg maakte de keeper dus wel weer minuten maken. De goalie deed de hele wedstrijd mee tegen Malawi.

Onana (25) testte een jaar geleden bij een dopingcontrole positief op furosemide en speelde daardoor op 31 januari zijn laatste wedstrijd voor Ajax (AZ-uit, 0-3). Daarna kreeg hij een schorsing van een jaar opgelegd. In hoger beroep werd deze teruggebracht tot negen maanden.