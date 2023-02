Leeds United schakelt door naar Alfred Schreuder

In Engeland is het gebruikelijk om zich op meerdere trainers te richten. Schreuder kwam in beeld bij Leeds nadat het zich tevergeefs had gemeld bij Feyenoord-trainer Arne Slot.

Lang lijkt Schreuder - na zijn ontslag bij Ajax - dus niet stil te zitten. Schreuder is in Leeds met zaakwaarnemer Milos Malenovic, die tevens de zaakwaarnemer is van Dusan Tadic.