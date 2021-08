Formule 1-podcast met Albers en Van Haren ‘F1-fans gaan pas later beseffen hoe groot race in Zandvoort is’

Een race was het nauwelijks te noemen, het door Max Verstappen gewonnen waterballet in België. In de Formule 1-podcast van De Telegraaf praten verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers na. Ook wordt er uitgebreid vooruitgekeken naar de Grand Prix van Nederland in Zandvoort. Er wordt stilgestaan bij de veiligheidsrisico’s in de sport, het verschil met vroeger en het ‘typisch Nederlandse gezeur’ van de afgelopen periode.