Sensatie Sherrock zegt af voor WK darts voor vrouwen

Dit meldt Sky Sports. Eerder deze maand werd Sherrock een ware sensatie op het WK darts in Londen, toen ze de eerste vrouw werd die een wedstrijd op het wereldkampioenschap wist te winnen. Na haar zege op haar jonge landgenoot Ted Evetts (3-2) volgde een nog grotere stunt, toen Sherrock met Mensur Suljovic ook de nummer 11 van de plaatsingslijst uitschakelde (3-1).

Uiteindelijk werd ze pas in de derde gestopt door Chris Dobey, de nummer 22 van de plaatsingslijst: 4-2.

Na haar uitschakeling liet The Queen of the Palace al ontvallen er misschien niet bij te zijn. „Eerlijk gezegd heb ik nu mijn beste ervaring ooit meegemaakt en is het voor mij belangrijker om volgend jaar hier terug te keren dan de wereldtitel bij de vrouwen te pakken.”

