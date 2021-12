Onderzoek naar gedrag coach volleybalsters België

Kopieer naar clipboard

Gert Vande Broek. Ⓒ HH/ANP

Er komt een onderzoek vanuit de Vlaamse overheid na de getuigenissen over mogelijk psychologisch grensoverschrijdend gedrag door de bondscoach van de Belgische volleybalsters. Drie oud-speelsters beklaagden zich maandag in het tv-programma De prijs van de winnaar van de zender Canvas over het gedrag van bondscoach Gert Vande Broek.