Norwich City zwicht niet voor kritiek en blijft hand ophouden

De club uit de Premier League buigt daarmee niet voor de publieke kritiek in Engeland op steenrijke clubs die hun hand ophouden bij de staat.

’Belang van club en personeel’

„We hebben de beslissing genomen in het belang van de club en zijn personeel”, zegt directeur Ben Kensell tegen de BBC. „Zouden we over de noodzakelijke middelen beschikken, dan hadden we niet voor deze optie gekozen”, aldus Kensell, die schat dat Norwich - de nummer laatst in de Premier League - 40 miljoen euro verliest als gevolg van de coronacrisis.

Norwich City, waar doelman Tim Krul onder contract staat, en Newcastle United zijn de enige twee clubs die nog gebruikmaken van de regeling. Liverpool, Tottenham Hotspur en Bournemouth zwichtten wel voor de kritiek en trokken hun steunvraag in.

Norwich stuurde tweehonderd niet-voetballende medewerkers met verlof. Die krijgen 80 procent van hun loon betaald door de overheid, de club neemt de overige 20 procent voor zijn rekening.