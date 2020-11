Joan Mir heeft eerste wereldtitel in MotoGP voor het grijpen

In de Gran Premio de la Comunitat Valenciana hoopt Joan Mir dit weekeinde voor de eerste keer wereldkampioen in de koningsklasse van de wegracesport te worden. Ⓒ Getty Images

Jaarlijks wordt in Valencia met Pasen de beschermheilige San Vicente Ferrer met een processie geëerd, omdat hij in de veertiende eeuw zijn vinger maar hoefde op te steken om een wonder te verrichten. In diezelfde sinaasappelstad is motorcoureur Joan Mir ook dicht bij een mirakel. De 23-jarige Spanjaard kan zich zondag in de Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana voor de eerste keer tot wereldkampioen in de MotoGP laten kronen. En dat hadden maar weinig mensen voorafgaand aan het door corona geteisterde seizoen voorzien.