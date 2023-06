Dit zijn de mogelijke tegenstanders van FC Twente in tweede voorronde Conference League

Het wordt voor groundhoppers en liefhebbers van voetbalromantiek een mooie loting gezien het rijtje mogelijke tegenstanders uit Denemarken, IJsland, Wales, Zweden, de Faeröer Eilanden, Andorra, Finland en Noord-Ierland. Een aantal mogelijke tegenstanders neemt het in de eerste voorronde van de Conference League op 13 en 20 juli eerst nog tegen elkaar op.

De wedstrijden van FC Twente staan gepland voor 27 juli en 3 augustus. FC Twente keerde vorig seizoen na een afwezigheid van acht jaar terug in Europa. De club uit Enschede stroomde toen in de vierde voorronde van de Conference League in en rekende daarin af met FK Cukaricki. In de play-off werd FC Twente vervolgens uitgeschakeld door de latere finalist Fiorentina.

Lijstje van mogelijke tegenstanders FC Twente

- AGF Aarhus (Den)

- KA Akureyi (Isl) - Connah's Quay Nomads FC (Wal)

- Hammarby Fotboll (Swe)

- Vikingur (FRO) - Inter Club d’Escaldes (And)

- FC Haka Valkeakoski (Fin) - Crusaders FC (Nir)