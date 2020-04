’Grote kans dat veldrijden het hele tijd zonder Van der Poel en Van Aert moet doen’

Wout van Aert en Mathieu van der Poel geven dit najaar de voorkeur aan wegkoersen. Ⓒ Hollandse Hoogte

De wielerwereld slaakt een zucht van opluchting: als het coronavirus het toelaat, worden de drie grote ronden én een pak klassiekers gereden in het najaar. Dat is in deel één van het veldritseizoen, waardoor wedstrijden van de vernieuwde Wereldbeker zowaar samenvallen met Parijs-Roubaix. Een zware domper voor de cross?