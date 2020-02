Lionel Messi opvallend openhartig in interview

De afgelopen twee jaar liep het op een vreemde manier mis voor de Catalanen. In 2018 gaf Barcelona een 4-1 voorsprong uit de heenwedstrijd weg tegen AS Roma, vorig jaar gebeurde hetzelfde na een 3-0 voorsprong tegen latere winnaar Liverpool.

„Ik kan dat niet verklaren, zeker niet wat er gebeurde in Liverpool’, zei Messi over de daaropvolgende 4-0 nederlaag. „Je kunt één keer worden verrast, zoals ons overkwam tegen AS Roma. Maar dat zoiets een jaar daarna opnieuw gebeurt. Dat kan je niet goedpraten.”

Groeien

Ook dit jaar acht de aanvoerder van FC Barcelona de kansen gering. „Als we echt voor de Champions League-eindzege willen gaan, dan moeten we blijven groeien”, vertelt hij aan de Spaanse krant El Mundo Deportivo. „Want ik denk dat we momenteel niet het niveau hebben om te strijden voor de titel.”

FC Barcelona gaat op dinsdag 25 februari op bezoek bij Napoli in de achtste finales van de Champions League. Op 18 maart volgt de return in Camp Nou tegen Dries Mertens en co.

Neymar

Misschien valt het allemaal te interpreteren als een duidelijke hint naar het bestuur om zijn maatje Neymar terug te halen. Want volgens de Argentijn zou de Braziliaan staan te springen om terug te keren: „Neymar kijkt ernaar uit om terug te keren”, aldus Messi.

De dribbelkoning vervolgt: „Hij is een zeer opgewekt iemand, hij lacht altijd, hij heeft plezier op en naast het veld. Hij brengt een ander gevoel in de kleedkamers. Uiteindelijk willen we allemaal winnen en de beste spelers rond ons hebben. Wij, de spelers, maar ook de supporters. Neymar bracht ons heel veel bij op het veld. Maar ik begrijp dat er mensen waren die het niet op prijs stelden dat hij hier vertrok, zeker als je de manier waarop bekijkt.”

Opgelucht ademhalen

Messi laat ook nog even duidelijk zijn standpunt weten of hij wel of niet blijft bij de Catalanen. „Ik heb al vele keren gezegd dat ik wil blijven. Als de club en de mensen dat hier ook willen, is er wat mij betreft geen enkel probleem. Ik heb ook al vaak gezegd dat ik hier graag ben. De club en de mensen zijn tevreden met de ploeg die we hebben. Ik wil hier blijven om nog een Champions League en landstitels te winnen.”

Fans van Barcelona lijken dan ook opgelucht te mogen ademhalen. „Ik heb vaak de kans gehad om te vertrekken. Er waren veel geïnteresseerde clubs die bereid waren om de afkoopsom in mijn contract te betalen, maar het is nooit in mij opgekomen om te vertrekken. Nu dus ook niet. Als de club er hetzelfde over denkt, is er geen probleem.”

Abidal

Onlangs stond Messi ineens op voet van oorlog met zijn voormalig ploeggenoot Eric Abidal, die tegenwoordig de technisch directeur van de club is. Abidal verweet de spelers dat ze te weinig voor hun trainer deden. Messi floot de Fransman destijds in het openbaar terug.

„Ik weet niet wat er hem bezielde om dat te zeggen, maar ik denk dat ik reageerde omdat ik mij aangevallen voelde. Het voelde alsof hij de spelers aanviel. Er wordt veel gezegd over de kleedkamer. Hoe die alles controleert, hoe die trainers laat aanstellen en laat ontslaan, hoe die zelf zou bepalen welke nieuwe spelers er komen. En dan gaat het meer bepaald over mij. Hoe ik veel macht heb en de beslissingen neem. Dan doet het pijn dat iemand van de club zo’n zaken zegt. Het is de technisch directeur die zulke knopen doorhakt, niet ik. Daarom vond ik dat ik het moest ophelderen. Ik kon die aanval niet zomaar voorbij laten gaan.”