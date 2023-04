Ook pa Dekker stuntte ooit in bekertoernooi: ’Met dat verhaal opgegroeid’

Dekker senior, die ook voor AZ en De Graafschap speelde, kan er vanavond in Spakenburg niet bij zijn. De eigenaar van kledingmerk Vingino is geveld door een nekhernia. „Dat gaat helaas echt niet. Ik heb te veel pijn. Alleen als ik lig, heb ik geen pijn. Ik volg het via tv. Het is doodzonde”, aldus de voormalige rechtsbuiten, die verwacht dat het bekersprookje van Spakenburg gaat eindigen in de halve finale. „Ik denk dat ze kansloos zijn. Ze zijn twee keer boven zichzelf uitgestegen tegen FC Groningen en FC Utrecht, maar PSV is van een ander kaliber en Spakenburg mist ook nog een paar belangrijke spelers. Maar als ze een beetje geluk hebben, kunnen ze op de counter wel een goaltje meepikken.”

Messi van de Westmaat

Onder supporters van SV Spakenburg heeft Vince Gino Dekker de bijnaam De Messi van de Westmaat. Binnenkort hoopt de oud-Ajacied de echte Lionel Messi de hand te kunnen schudden. Het familiebedrijf Vingino heeft sinds vorig jaar een Messi-kledinglijn en op de planning staat een bezoekje aan Parijs om de hoofdpersoon te ontmoeten.

„De kans om een lijn met de naam van Messi op te zetten kwam voor het WK op ons pad. Mijn vader vroeg of we het moesten doen. Ik zei: ’Zou ik zeker doen, dat is vet.’ Na zijn verhuizing naar Parijs was het even wat minder met Messi, maar door het WK is het een bizar succes”, aldus Dekker.

„Het loopt geweldig, ook in Zuid-Amerika en Azië. Het is zakelijk een goede zet geweest. We hebben altijd wel de connectie gezocht tussen voetbal en mode. Met Vingino gingen we naar Zlatan Ibrahimovic en Wesley Sneijder, waarbij hun kinderen in onze kleding op de foto gingen. Dan ging ik altijd mee met mijn vader.”