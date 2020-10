Gok met wind pakt dramatisch uit voor Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman

„De keuze met het oog op de wind is verkeerd uitgepakt”, baalde Steven Kruijswijk na afloop. Ⓒ BSR Agency

PALERMO - Steven Kruijswijk zei dat hij keihard moest werken toen het er om ging, waar de 33-jarige Brabander tijdens zijn oefenrit nog deels over het tijdritparcours (15,1 km) van Monreale naar Palermo werd ’gedragen’. Op het moment dat hij en Wilco Kelderman van het startblok reden was de wind in het nadeel, waar met name Geraint Thomas - die bijna anderhalf uur eerder startte - een gigantisch voordeel uithaalde. De Britse favoriet voor de Giro-zege zette het Nederlandse duo Kelderman (1.05) en Kruijswijk (1.21) meteen op een onverwachte grote achterstand.