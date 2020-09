Motorcrosser Jeffrey Herlings na val overgevlogen naar ziekenhuis

Er is nog niet veel bekend over de ernst en aard van zijn blessure. Volgens zijn ploeg KTM zal zijn nek en hoofd in het ziekenhuis worden onderzocht. Hij kan zijn ledematen bewegen.

Herlings wist zondag in de MXGP de Grote Prijs van Italië nog op zijn naam te schrijven. Herlings, de leiderin het WK-klassement, liep daarmee verder uit op zijn concurrenten Antonio Cairoli en wereldkampioen Tim Gajser.

Het WK motorcross vindt ook de komende vijf grands prix in de MXGP plaats in Italië. Na drie races in Faenza zijn er drie in Mantova. Het organiserende Infront Moto Racing moest de crosskalender compleet herzien na oplevingen van het coronavirus in diverse landen en door reisbeperkingen. Geplande GP's in Turkije, Portugal en Rusland zijn geschrapt voor dit jaar en uitgesteld tot 2021.