PSV-aanwinst Eran Zahavi de schlemiel bij Israël

Op bezoek bij Schotland was de 33-jarige aanvaller de enige speler die miste in een beslissende strafschoppenreeks. Na de reguliere speeltijd en verlengingen stond er een 0-0 stand op het scorebord. In de reeks kwam Israël een vroege misser van Zahavi niet meer te boven.

Zahavi, overgekomen van het Chinese Guangzhou R&F, maakte onlangs op bezoek bij Rosenborg BK zijn debuut voor PSV. Met een doelpunt en een assist leidde hij de formatie van trainer Roger Schmidt naar de groepsfase van de Europa League: 0-2.

Door de zege houden de Schotten kans om volgend jaar zomer mee te doen aan de Europese voetbalstrijd. Al is dat nog bepaald geen ABC’tje. In de play-offs moet namelijk het sterke Servië worden bedwongen.

