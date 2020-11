Roland Garros verschuift grandslam in 2021 nu wel in overleg

Het grandslamtoernooi werd dit jaar verplaatst van mei/juni naar september/oktober en nam dat besluit zonder overleg met andere belanghebbenden, wat leidde tot een stortvloed aan kritiek.„Ik weet dat we bekritiseerd werden toen we de data van Roland Garros hebben veranderd. We hebben dat heel snel gedaan en daarmee hebben we mensen boos gemaakt. Sommige spelers waren erg verrast. Maar diezelfde spelers geven ons nu gelijk, dus het was een goed besluit”, aldus Forget.

„Dus als we volgend jaar tegen dezelfde problemen aanlopen, dan zullen we hetzelfde doen. Maar dan zullen we wel als eerste praten met de mensen binnen de ATP en WTA om hun steun te krijgen.”

Roland Garros kon in mei en juni niet doorgaan vanwege de coronacrisis en besloot het toernooi over de US Open heen te tillen. De US Open eindigde 13 september en twee weken later begon Roland Garros al. Doordat de twee grandslams zo kort na elkaar werden gespeeld, meldde een aantal wereldtoppers zich af voor een van de twee toernooien.

Rafael Nadal pakte in Parijs zijn dertiende titel op Roland Garros. De Poolse Iga Swiatek beleefde een primeur bij de vrouwen.