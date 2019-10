Messi na rood terug bij Argentijnen

De 32-jarige spelmaker is door bondscoach Lionel Scaloni opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Brazilië en Uruguay in november. Messi werd begin augustus voor drie maanden geschorst door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol.

Hij kreeg die straf omdat hij de Conmebol tijdens de Copa América beschuldigde van corruptie, nadat hij met rood van het veld was gestuurd tijdens de troostfinale tegen Chili. Dat was vooral gebaseerd op zijn ervaringen eerder in de halve finale tegen Brazilië, die de Argentijnen op een in hun ogen zeer omstreden manier verloren. Messi, die ook een boete kreeg van 50.000 dollar, weigerde ook nog eens zijn bronzen medaille op te halen.

