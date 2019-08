De Jong begint uitstekend in Spanje

De Jong had een groot aandeel in de openingstreffer van de club die deze zomer bijzonder actief was op de transfermarkt. Doelman Diego López van Espanyol wist vlak voor rust met een katachtige reflex een kopbal van De Jong te pareren. De spits, voor zo'n 15 miljoen euro overgekomen van PSV, zag de bal vervolgens in de rebound op de lat belanden.

De terugstuiterende bal kwam precies voor de voeten van Sergio Reguilón, die de 0-1 intikte. Espanyol kreeg aan het begin van de tweede helft een strafschop, maar die werd na tussenkomst van de VAR weer ingetrokken. In de slotfase besliste Nolito de wedstrijd met de tweede treffer van Sevilla, waarbij Nemanja Gudelj als invaller debuteerde.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de overleden José Antonio Reyes, die begin juni om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Reyes speelde een groot deel van zijn carrière bij Sevilla en kwam ook een jaartje uit voor Espanyol.