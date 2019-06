Groenewegen hoopvol voor Tour: ’Ik denk dat we een fantastische sprinttrein hebben’

Als er één les is die Groenewegen vorig jaar heeft geleerd, dan is het wel dat al deze zeges hem straks in de Tour rust en zelfverzekerdheid geven. Destijds mislukte de missie op de eerste dag de massasprint in Fontenay te winnen en als bonus de gele trui te pakken. Liefst zeven dagen moest Groenewegen wachten voordat zijn eerste ritzege in de belangrijkste wedstrijd van het jaar een feit was. „Als je het hele jaar in alle wedstrijden sprints wint, dan weet je dat het in de Tour ook een keer moet lukken. Daar heb ik me vorige zomer aan vastgehouden.”

Tijdens de ZLM Tour is het vooral taak om de automatismen in de sprinttrein te perfectioneren. Ten opzichte van vorig jaar is Timo Roosen (diverse tegenslagen waaronder knieblessure) afgevallen en de Noor Amund Grondahl Jansen opnieuw van de partij. Met Tony Martin en Mike Teunissen is er extra power en ervaring bijgekomen. En dan is er nog Wout van Aert. „Hij is een heel sterke man voor de vierde/vijfde positie”, vervolgde Groenewegen. „Zoals Mike het doet met zijn instinct, snelheid en power is hij de perfecte lead-out man. Daarvoor zit Amund die niet kapot te krijgen is. Wanneer je voor hem nog kunt wisselen met Tony en Wout, dan denk ik dat we een fantastische trein hebben.”