Sport Kort: Lakers de sterkste in NBA-topper

LeBron James (l.) neemt de LA Lakers bij de hand. Ⓒ AFP

Basketbal: Lakers de sterkste in NBA-topper

10.02 uur: De Los Angeles Lakers hebben de topper in de Amerikaanse NBA tegen Milwaukee Bucks gewonnen met 113-103. Vedette LeBron James nam de Lakers bij de hand met 37 punten, acht rebounds en acht assists. Anthony Davis was ook op dreef, met dertig punten en negen rebounds.

Milwaukee leunde als gewoonlijk vooral op topschutter Giannis Antetokounmpo. De Griek kwam tot 32 punten, elf rebounds en zes assists, maar zijn inbreng was onvoldoende om het de Lakers echt lastig te maken. De uitslag had geen gevolgen voor de stand in de twee NBA-divisies. Milwaukee Bucks voert onbedreigd de oostelijke divisie aan met 53 zeges tegen tien nederlagen, terwijl Los Angeles Lakers bovenaan staat in de westelijke divisie (48-13).

Het coronavirus krijgt ook steeds meer greep op de NBA. De profliga heeft al de clubs gewaarschuwd dat ze zich moeten voorbereiden op het spelen van wedstrijden zonder publiek. Het handen schudden voor de wedstrijd is al verboden. James vond die waarschuwing maar niks. „Wedstrijden spelen zonder de fans? Nee, dat is onmogelijk. Dan speel ik niet”, zei hij na de wedstrijd.