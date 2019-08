Hoofdrol Bol in Vuelta

De renner van Team Burgos-BH hoefde op de loodzware beklimming van de Alto de Javalambre (een beklimming van de eerste categorie) alleen zijn ploeggenoot Angel Madrazo te laten voorgaan. José Herrada eindigde als derde.

Bol zag zijn tweede plek duidelijk niet als een nederlaag. De 29-jarige Nederlander kwam, blij voor zijn teamgenoot, met zijn handen in de lucht over de streep. „Iedereen dacht: daar gaan ze weer in de aanval. Maar deze stomme gasten hebben wél een etappe gewonnen in de Vuelta. Soms zit een verrassing erin. Het is ongelooflijk”, liet Bol weten.

Lopez pakt rood

De Colombiaan Miguel Angel Lopez deed een succesvolle aanval op de rode trui van Nicolas Roche. De kopman van Astana versnelde in de laatste kilometers van de zware klim naar de sterrenwacht op de Javalambre en niemand kon hem volgen, ook de Ierse kopman van Team Sunweb niet. López arriveerde als vierde op 47 seconden van ritwinnaar Mazrado.