Cristiano Ronaldo deelt zorgen: ’Ik spreek nu als zoon, vader en als mens’

„De wereld bevindt zich momenteel in zwaar weer en derhalve moeten wij allemaal voorzichtig zijn”, begint de sterspeler van Juventus zijn verhaal.

„Ik spreek nu niet als voetballer, maar als zoon, als vader en als mens, die zich zorgen maakt over de laatste ontwikkelingen die de hele wereld teisteren. Het is belangrijk dat wij allemaal het advies van WHO (World Health Organization) en de lokale regeringen volgen over hoe wij met deze situatie dienen om te gaan.”

Momenteel ligt de Serie A, de Italiaanse topcompetitie waar Ronaldo in speelt, stil. Sterker nog. De Portugees zit met de hele selectie van Juventus in quarantaine, nadat zijn ploegmakker Daniele Rugani positief was getest op corona. „Het beschermen van de mens staat boven alles”, zegt Ronaldo. „Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die iemand dierbaar heeft verloren en mijn steun gaat uit naar ieder die vecht tegen het virus, zoals mijn teamgenoot.”

Ronaldo steekt ook nog al het zorgpersoneel een hart onder de riem. „Ik blijf jullie allemaal steunen. Wat jullie doen, je eigen leven op het spel zetten om anderen te helpen, is geweldig.”