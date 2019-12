Sport kort: Operatie blijkt onvermijdelijk voor Sandler

Operatie blijkt onvermijdelijk voor Sandler

De Nederlandse verdediger Philippe Sandler van Anderlecht kampt al wekenlang met knieklachten en een operatie bleek onvermijdelijk. De 22-jarige Amsterdammer is deze week geopereerd aan zijn linkerknie. Met succes, aldus de medische staf van Anderlecht.

De Belgische club hoopt dat Sandler over twee maanden weer inzetbaar is. De oud-speler van PEC Zwolle staat onder contract bij Manchester City. Sandler ging afgelopen zomer in het spoor van Vincent Kompany mee naar Brussel. De huurling begon het seizoen als basisspeler en startte negen competitieduels in de basis, tot hij geblesseerd raakte.

Sanne Verhagen (archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte

Judoka Verhagen snel klaar op World Masters

Voor judoka Sanne Verhagen heeft de World Masters in China maar een minuutje geduurd. De Nederlandse moest het in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram al snel afleggen tegen Momo Tamaoki uit Japan, onlangs nog winnares van de Grand Slam in Osaka. Aan de World Masters in Qingdao mogen per gewichtsklasse de beste 36 judoka's van de wereldranglijst meedoen.

Verhagen is de nummer 27 van de wereld. Met Tamaoki trof ze de mondiale nummer 8 in de eerste ronde. De 25-jarige Japanse drong zelfs door tot de finale in Qingdao.

James Harden (13) dribbelt en scoort er vrolijk op los tegen Cleveland Cavaliers. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketballer Harden gooit 55 punten bij elkaar

07.45 uur Aan de hand van James Harden heeft Houston Rockets bij Cleveland Cavaliers de zestiende zege van dit seizoen in de NBA binnengehaald (116-110). De Amerikaanse basketballer gooide maar liefst 55 punten bij elkaar, waarvan 20 in het laatste kwart. Harden stond op nadat de Cavaliers de wedstrijd in handen hadden genomen door 24 punten op rij te maken.

In de beslissende fase gooide de bebaarde ster van de Rockets twee driepunters raak. Op aangeven van Harden zorgde P.J. Tucker er met minder dan veertig seconden te spelen voor dat het verschil vier punten werd, in het voordeel van de club uit Houston. De uitblinker gooide daarna zelf nog twee vrije worpen raak, waardoor hij op 55 punten eindigde.