Sport kort: Ribéry onder het mes

20.02 uur: Fiorentina kan langer dan verwacht niet beschikken over Franck Ribéry. De blessure van de voormalig Frans international aan een enkel is dusdanig ernstig dat een operatie noodzakelijk is. De revalidatie gaat naar verwachting een maand of twee in beslag nemen.

Ribéry raakte eind november in het duel met Lecce geblesseerd. „Hij gaat zo snel mogelijk onder het mes”, zei Fiorentina in een verklaring. „We hopen in de tweede helft van het seizoen nog veel plezier aan hem te beleven.”

De 36-jarige aanvaller is bezig aan zijn eerste seizoen in de Serie A, nadat hij eind vorig seizoen Bayern München verliet.

Claudia Pechstein Ⓒ Hollandse Hoogte

Schaatsen: Pechstein verzoent zich met coach Bouwman

17.42 uur: De Duitse schaatskampioene Claudia Pechstein gaat deze winter waarschijnlijk toch nog samenwerken met coach Erik Bouwman. Het duo kreeg voor het begin van dit seizoen ruzie. Volgens de vijfvoudig olympisch kampioene zou de Nederlandse trainer, die aan zijn eerste jaar bezig is als bondscoach van de Duitse langebaanploeg, hebben uitgeroepen dat hij helemaal geen zin had om haar in zijn selectie op te nemen. De 47-jarige Berlijnse eiste daarop excuses van Bouwman, maar die voelde daar niets voor. Pechstein sloot zich aan bij de Poolse selectie om zich goed op het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Op aandrang van de Duitse schaatsbond DESG kwam het onlangs toch tot een gesprek tussen de twee kemphanen. Daarin bood Bouwman volgens de Duitse schaatsbond alsnog zijn verontschuldigingen aan voor zijn woordkeus. Voor beiden is deze kwestie daarmee afgesloten.

Pechstein doet mee aan de vierde wereldbeker, die vrijdag in Nagano begint. Veel Nederlandse toppers, onder wie Ireen Wüst, Sven Kramer, Kjeld Nuis, Thomas Krol en Jorien ter Mors, ontbreken in Japan.

Voetbal: Willem II bindt hoofd jeugdopleiding langer

15.52 uur: Willem II heeft het contract van hoofd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma met twee jaar verlengd. Daardoor ligt Riemersma tot de zomer van 2022 vast in Tilburg.

Riemersma is sinds 2017 werkzaam bij Willem II. De afgelopen tweeënhalfjaar werkte hij met onder anderen technisch directeur Joris Mathijsen nauw samen om de jeugdopleiding verder te professionaliseren.

„Samen met Bastiaan zijn we in 2017 een nieuwe weg ingeslagen. Om meer eigen jeugd door te laten stromen naar het eerste elftal is ervoor gekozen om de werkwijze waarop talenten gescout en opgeleid worden te veranderen en naar een hoger niveau te tillen”, aldus Mathijsen. „Wij hebben er vertrouwen in dat hij samen met onze jeugdtrainers ertoe in staat is die stap met onze jeugdopleiding te zetten.”

Willem II staat vierde in de eredivisie, achter Ajax, AZ en PSV.

Ronaldo maakte er op het WK 2018 drie in de groepsfase tegen Spanje. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Spanje tegen Portugal in aanloop naar EK

14.59 uur: Spanje en Portugal spelen in de aanloop naar het EK voetbal van komende zomer een oefeninterland tegen elkaar. De twee Zuid-Europese landen, die tot de kanshebbers voor de Europese titel worden gerekend, ontmoeten elkaar op vrijdag 5 juni in het stadion van Atlético Madrid. Spanje en Portugal zaten bij het WK van 2018 bij elkaar in de groep. Het spectaculaire duel eindigde in 3-3, Cristiano Ronaldo nam alle Portugese doelpunten voor zijn rekening.

De Spanjaarden spelen in maart oefenwedstrijden tegen Duitsland (26 maart in Madrid) en het Nederlands elftal (29 maart in Amsterdam). Op het EK treft de ploeg van bondscoach Luis Enrique in de groepsfase Zweden, Polen en een land uit de play-offs. Spanje speelt al die wedstrijden in Bilbao.

Portugal is ingedeeld bij Duitsland en Frankrijk, de wereldkampioenen van respectievelijk 2014 en 2018. Daar komt nog een land uit de play-offs bij.

Surfen: Parijs stuurt surfers voor Spelen naar Tahiti

14.58 uur: De golfsurfers die meedoen aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, gaan hun kunsten vertonen in de Grote Oceaan bij het eiland Tahiti. Het Franse organisatiecomité heeft het beroemde surfparadijs Teahupo’o, bekend om de metershoge golven voor de kust, aangewezen als locatie. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet daar nog wel toestemming voor geven.

Golfsurfen debuteert volgend jaar op het olympische programma bij de Spelen van Tokio. Parijs, dat de Spelen van 2024 mag organiseren, had drie opties als mogelijke locatie: een plek ten zuidwesten van de Franse hoofdstad, voor de kust van Bretagne of bij Tahiti. De keuze viel op de verste optie, aan de andere kant van de wereld. Tahiti behoort tot Frans-Polynesië, een Frans overzees gebied.

Tahiti ligt op zo’n 15.000 kilometer van Parijs. De vliegreis duurt bijna een dag.

Philippe Sandler Ⓒ BELGA

Voetbal: Operatie blijkt onvermijdelijk voor Sandler

De Nederlandse verdediger Philippe Sandler van Anderlecht kampt al wekenlang met knieklachten en een operatie bleek onvermijdelijk. De 22-jarige Amsterdammer is deze week geopereerd aan zijn linkerknie. Met succes, aldus de medische staf van Anderlecht.

De Belgische club hoopt dat Sandler over twee maanden weer inzetbaar is. De oud-speler van PEC Zwolle staat onder contract bij Manchester City. Sandler ging afgelopen zomer in het spoor van Vincent Kompany mee naar Brussel. De huurling begon het seizoen als basisspeler en startte negen competitieduels in de basis, tot hij geblesseerd raakte.

Sanne Verhagen (archiefbeeld) Ⓒ Hollandse Hoogte

Judo: Verhagen snel klaar op World Masters

Voor judoka Sanne Verhagen heeft de World Masters in China maar een minuutje geduurd. De Nederlandse moest het in de eerste ronde van de klasse tot 57 kilogram al snel afleggen tegen Momo Tamaoki uit Japan, onlangs nog winnares van de Grand Slam in Osaka. Aan de World Masters in Qingdao mogen per gewichtsklasse de beste 36 judoka’s van de wereldranglijst meedoen.

Verhagen is de nummer 27 van de wereld. Met Tamaoki trof ze de mondiale nummer 8 in de eerste ronde. De 25-jarige Japanse drong zelfs door tot de finale in Qingdao.

James Harden (13) dribbelt en scoort er vrolijk op los tegen Cleveland Cavaliers. Ⓒ USA TODAY Sports

Basketbal: Harden gooit 55 punten bij elkaar

07.45 uur Aan de hand van James Harden heeft Houston Rockets bij Cleveland Cavaliers de zestiende zege van dit seizoen in de NBA binnengehaald (116-110). De Amerikaanse basketballer gooide maar liefst 55 punten bij elkaar, waarvan 20 in het laatste kwart. Harden stond op nadat de Cavaliers de wedstrijd in handen hadden genomen door 24 punten op rij te maken.

In de beslissende fase gooide de bebaarde ster van de Rockets twee driepunters raak. Op aangeven van Harden zorgde P.J. Tucker er met minder dan veertig seconden te spelen voor dat het verschil vier punten werd, in het voordeel van de club uit Houston. De uitblinker gooide daarna zelf nog twee vrije worpen raak, waardoor hij op 55 punten eindigde.