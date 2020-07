Ajax akkoord met spelers over offer

Hoewel Daley Blind namens de spelersraad al kort na het beëindigen van de Eredivisie aangaf dat de spelers de club zouden steunen door salaris in te leveren, liet een definitief akkoord lang op zich wachten.

Dat kwam doordat met alle spelers (en zaakwaarnemers) afzonderlijk overeenstemming moest worden bereikt. Een aantal agenten wilde daar niet aan meewerken of een aanpassing in het contract. Nu is er dus toch witte rook.