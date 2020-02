Wereldgoal Halilovic levert Heerenveen punt op tegen ADO

Beide ploegen schoten met de zwaar bevochten remise weinig op. De Haagse degradatiekandidaat dankte de voorsprong (1-2) bij de rust aan de traptechniek van John Goossens. Twee keer verkeek de Friese defensie zich volledig op de scherpe voorzetten van de middenvelder. In de 28e minuut raakte ploeggenoot Omar Bogle de bal als laatste nog even aan en tien minuten later werkte Rodney Kongolo een vrije trap van Goossens achter zijn eigen doelman.

Het betere Heerenveen miste legio kansen. Joey Veerman had namens de Friese middenmoter wel succes met een bekeken schot diep in de extra speeltijd, tot woede van ADO, dat het rustsignaal te lang vond uitblijven. Na de pauze drong Heerenveen vrijwel voortdurend aan. Het was invaller Alen Halilovic die met een schitterende draaibal in de 78e minuut de gelijkmaker verzorgde.

